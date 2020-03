Wacker Neuson ist ein in Europa führender Baumaschinen Hersteller, der sich vor allem auf kleinere Geräte, die zum Beispiel viel bei Renovierungen eingesetzt werden konzentriert. Das Unternehmen wird immer noch von 2 Familien kontrolliert und konnte die letzten 10 Jahre stark wachsen, was aber auch am guten Zyklus gelegen hat. Wegen auch selbst gemachten Problemen, wie falscher Produktion auf Halde und wohl auch Managementfehlern, kam die Aktie aber stark nach unten. In der kommenden Rezession könnte sich Wacker Neuson aber vielleicht gar nicht so schlecht schlagen, dann die Aktie ist inzwischen sehr günstig geworden mit ordentlicher Dividende. Außerdem sind die […] ...

