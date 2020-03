Ich muss zugeben, ich bin angetan ob der besonnenen Worte von Alois Wögerbauer in seinem Friendly Takeover, Link HIER.10 Gedanken in Zeiten von Corona (Alois Wögerbauer und das Friendly Takeover Nr. 3 des Börsenbriefs gabb) Wenn er bzgl. Zukunftseinschätzung schreibt: "Ich weiß es nicht. Bewerten Sie diese Aussage nicht als Meinungsschwäche, sondern als ehrlichen Realismus.", dann kann man das nur unterstreichen, das gllt auch für die Aussage: "Hätte man es nicht wissen können? Nein. Man hätte nicht!". Man kann es aber historisch einordnen. Und mittlerweile ist es amtlich, dass dieser Rückgang im ATX die 2008er-Verwerfungen bereits deutlich übertrifft, gestern war "just another Manic Monday" (c) Christian Röhl. Siehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...