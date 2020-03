(shareribs.com) Chicago 17.03.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade sind am Montag erneut deutlich abgerutscht. Die Sojabohnen litten zusätzlich unter dem neuerlichen Sell Off bei Rohöl. Im elektronischen Handel geht es derweil leicht nach oben. Mai-Mais verbessert sich um 0,25 Cents auf 3,55 USD/Scheffel. Am Montag verzeichneten die US-Aktienmärkte die stärksten Verluste seit 33 Jahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...