Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch verschiebt die HauptversammlungDGAP-News: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch verschiebt die Hauptversammlung17.03.2020 / 13:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Villeroy & Boch verschiebt die HauptversammlungDie Villeroy & Boch AG verschiebt die bislang für den 27. März 2020 in Merzig geplante ordentliche Hauptversammlung. Das hat der Vorstand des Unternehmens soeben beschlossen.Grund für diese Entscheidung ist die sich stark ausbreitende Infektion mit dem Corona-Virus (Sars-CoV-2). Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes hat mit Allgemeinverfügung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes über Veranstaltungsverbote und Betriebsuntersagungen anlässlich der Corona-Pandemie vom 16.03.2020 landesweit sämtliche Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen mit mehr als 5 Personen bis zum 20. April 2020 verboten. Auf dieser Grundlage hat die zuständige Ortspolizeibehörde Merzig die Durchführung der Hauptversammlung untersagt.Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Villeroy & Boch AG und ihrer Dienstleister haben für das Unternehmen oberste Priorität. Mit der Absage der Hauptversammlung möchte Villeroy & Boch seinen Beitrag leisten, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.Durch die Absage der Hauptversammlung verschiebt sich unter anderem der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und entsprechend die Auszahlung der Dividende.Die Hauptversammlung soll an einen neuen Termin innerhalb der aktienrechtlich vorgesehenen Frist von acht Monaten des aktuellen Geschäftsjahres nachgeholt werden. Die Villeroy & Boch AG wird ihre Aktionärinnen und Aktionäre und die Öffentlichkeit rechtzeitig über die weitere Planung informieren.Ihr Presse-Kontakt: Katrin May Head of PR Tel.: +49 (0) 68 64 - 81 27 14 E-Mail: may.katrin@villeroy-boch.comKontakt für Aktionäre: Susanne Reiter Leiterin Konzern-Treasury und Investor Relations Tel.: +49 (0) 68 64 - 81 12 27 E-Mail: reiter.susanne@villeroy-boch.comVilleroy & Boch Villeroy & Boch ist eine der weltweit führenden Premium-Marken für keramische Produkte. Das im Jahr 1748 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mettlach/Deutschland steht für Innovation, Tradition und Stilsicherheit. Als renommierte Lifestyle-Marke ist Villeroy & Boch mit Produkten der Bereiche Bad und Wellness sowie Tischkultur in 125 Ländern vertreten.17.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Telefon: +49 (0)6864 81-0 E-Mail: information@villeroy-boch.com Internet: www.villeroy-boch.de ISIN: DE0007657231, DE0007657207 WKN: 765723 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 999183Ende der Mitteilung DGAP News-Service999183 17.03.2020