marktEINBLICKE um 12: DAX vor dem nächsten Rückschlag? - Volkswagen stellt die Produktion ein

Nach dem heftigen Ausverkauf vom Montag können sich die Aktienmärkte am Dienstagmittag vorläufig wieder stabilisieren. Durch die neuen Verkaufssignale vom Vortag zeigen die Kurspfeile für den DAX klar nach unten. Es droht der nächste Kursrückschlag.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,8% 8.669 MDAX -3,3% 18.604 TecDAX -2,1% 2.238 SDAX -3,4% 8.137 Euro Stoxx 50 -0,2% 2.444

Die Topwerte im DAX sind E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999), Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82) und Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017). Im Fokus stehen am Dienstagmittag auch die Aktie von Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Volkswagen will die Produktion in den Werken wegen der Coronavirus-Pandemie offenbar vorübergehend einstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...