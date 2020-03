Volkswagen: Produktion soll eingestellt werden - Aktie im Sinkflug

Wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie will Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) die Produktion in den Werken offenbar vorübergehend einstellen. Dies berichten am Dienstagmorgen mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Brief des Betriebsrats an die Mitarbeiter.

Starke Geschäftszahlen

Laut der Meldung soll an dem Großteil der Standorte die letzte Schicht am Freitag laufen. Zuvor hatte der DAX-Konzern starke Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 präsentiert. Die Umsatzerlöse verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent auf 252,6 Mrd. Euro. Beim Nettogewinn wurde sogar ein Plus von 15 Prozent verbucht (14,0 Mrd. Euro).

