Dank dreijähriger Vertragsverlängerung können Proximus-Abonnenten wertvolle digitale Inhalte weiterhin über sicheren und praktischen Cloud-Service sichern

BRIDGEWATER, N.J., March 17, 2020(NASDAQ: SNCR), ein führender Anbieter von innovativen Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkten, hat heute bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Proximus über die Bereitstellung der Personal Cloud-Plattform von Synchronoss verlängert wurde.



Als Belgiens größter Telekommunikationsanbieter stellt Proximus seinen Breitbandkunden seit 2015 die Synchronoss-Plattform als White-Label-Cloudservice bereit. Abonnenten können Inhalte von ihren Laptops, Tablets, PCs und Smartphones sichern, speichern und mit ihren Konten in der Cloud synchronisieren.

Die dreijährige Vertragsverlängerung bedeutet, dass Proximus die Personal Cloud von Synchronoss weiterhin über sein vorhandenes Freemium-Modell bereitstellen wird. Breitband-Abonnenten erhalten 10 Gigabyte freien Speicher sowie die Möglichkeit, für 2,95 € monatlich 100 Gigabyte bzw. für 9,95 € monatlich ein Terabyte Speicherplatz zu abonnieren. Abonnenten entscheiden selbst, ob die Backups automatisch oder manuell erfolgen, und wählen die Dateitypen - Fotos, Videos, Dokumente oder alle drei -, die gesichert werden sollen.

"Die Personal Cloud von Synchronoss ist ein fantastisches Angebot für unsere Kunden", so Sébastien Leblanc, Head of Consumer Product Management bei Proximus. "Wir leben in einer Welt, in der Abonnenten großen Wert darauf legen, ihre digitalen Inhalte sicher zu speichern und bequem darauf zuzugreifen. Proximus wird diesem Bedürfnis gerecht, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Synchronoss zu verlängern, damit wir unseren Abonnenten weiterhin einen praktischen cloudbasierten Backup-Service bieten können."

Die Personal Cloud von Synchronoss wird von einigen weltweit führenden Telekommunikationsanbietern verwendet, neben Proximus beispielsweise von Verizon, AT&T, BT und SFR.

Glenn Lurie, President und CEO von Synchronoss, erklärt, dass Mobilfunkanbieter und Telekommunikationsunternehmen wie Proximus die Vorteile kennen, die sich daraus ergeben, Kunden die Möglichkeit zu bieten, persönliche Daten direkt in der Cloud zu sichern und zu speichern.

"Die Bereitstellung eines benutzerfreundlichen, sicheren und plattformübergreifenden Backup-Service unter der Marke des Telekommunikationsanbieters bietet nicht nur große Vorteile für die Abonnenten, bereitgestellt von einer Marke, der sie vertrauen. Zusätzlich entstehen auch neue Einnahmequellen für die Telekommunikationsanbieter. Wir freuen uns, dass Proximus unsere langjährige Geschäftsbeziehung verlängert. Wir unterstützen das Unternehmen gern weiterhin dabei, seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, wichtige Daten und wertvolle Erinnerungen zu sichern - um das Benutzererlebnis und die Kundenbindung zu optimieren und gleichzeitig das Geschäftsergebnis zu verbessern", so Lurie.

Weitere Informationen zur Personal Cloud-Lösung von Synchronoss finden Sie auf der Website von Synchronoss unter https://synchronoss.com/solutions/cloud/ .

