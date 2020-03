ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex nach einem Expertengespräch mit einem Ex-Manager des US-Paketdienstleisters von 187 auf 141 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen sei stark von der makroökonomischen Entwicklung abhängig, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie dürfte in der nächsten Zeit entsprechend nach unten gehen. Außerdem bestehe auch immer das Risiko einer veränderten Logistik-Strategie bei Konkurrenten wie Amazon. Die derzeit niedrigen Ölpreise dürften dem Konzern aber entgegenkommen./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: US31428X1063

