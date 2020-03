REDAVIA, ein weltweiter Marktführer für kostengünstige, zuverlässige und saubere Solarenergie für Unternehmen, hat einen Mietvertrag mit Exotic EPZ LTD, einem internationalen Unternehmen für die Verarbeitung und den Export von Nüssen und Ölen, abgeschlossen.

Jane Maigua, Managing Director of Exotic EPZ Ltd, and Erick Castro Bungu, Sales Director at REDAVIA, after signing the lease agreement (Photo: Business Wire)

Exotic EPZ Ltd wird mit Jane Maigua, Loise Maina und Charity Ndegwa von einem dynamischen kenianischen Frauentrio geleitet, das sich mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit für die Schaffung nachhaltiger und inklusiver Wertschöpfungsketten in der Agrarwirtschaft einsetzt. Durch positiven Einfluss auf Kleinbauern, insbesondere ländliche Bäuerinnen, möchte es eine florierende Wertschöpfungskette und dadurch Möglichkeiten für Einkommenswachstum für sich selbst und ihre Familien schaffen.

Mit Blick auf diese Mission war REDAVIA die perfekte Wahl für den Energiebedarf von Exotic. REDAVIA stellt mit einem flexiblen Mietvertrag kosteneffiziente, erneuerbare Energie zur Verfügung, sodass Exotic EPZ LTD die Kosten senken kann und betrieblich flexibler wird. Darüber hinaus kann Exotic EPZ LTD mit der klimaneutralen Lösung von REDAVIA die CO2-Emissionen verringern, sodass der Bedarf an nachhaltiger Energie von Exotic EPZ LTD gedeckt wird.

"Vor der gemeinsamen Gründung des Unternehmens arbeiteten Loise, Charity und ich jeweils getrennt an Programmen zur wirtschaftlichen Ermächtigung von Frauen", sagte Jane Maigua, Managing Director von Exotic EPZ Ltd. "Wir freuen uns, mit REDAVIA einen Energiepartner gefunden zu haben, der unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Geschäftsentscheidungen zu schätzen weiß."

Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA, bestätigte: "Wir freuen uns, mit einem Team mit einer so großen Vision zusammenzuarbeiten. Ein Unternehmen wie Exotic EPZ LTD kann wirklich etwas bewirken, denn es versteht die Balance aus Verringerung seines CO2-Fußabdrucks und Kostenkontrolle."

Über Exotic EPZ LTD

Exotic ist ein namhafter, integraler Akteur der afrikanischen landwirtschaftlichen Verarbeitungsindustrie, der stolz darauf ist, die wichtigsten weltweiten Märkte mit hochwertigen Produkten zu beliefern. Das Unternehmen arbeitet eng mit vielen Kleinbauern zusammen und beabsichtigt damit eine Maximierung von Erträgen, Bereitstellung von Markt- und Input-Informationen, Kollektivierung von Kleinbauernbetrieben und Schaffung von nachhaltigen und garantierten Märkten. Die Mission ist die Beschaffung, Herstellung und Lieferung der besten Qualitätsprodukte in den Wertschöpfungsketten für Nüsse und Öle bei gleichzeitiger Ermächtigung von Kleinbauern, insbesondere Bäuerinnen auf dem Land. Weitere Informationen finden Sie unter https://exoticepz.co.ke/

Über REDAVIA

REDAVIA bietet Solarenergielösungen für Unternehmen in West- und Ostafrika. Das System von REDAVIA basiert auf einem vorkonfigurierten Modell, das einen kompletten Satz von Hochleistungssolarmodulen und elektrischen Komponenten beinhaltet. Die Solaranlage lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Unternehmen profitieren von einer kosteneffizienten, zuverlässigen und sauberen Energielösung, wobei nur minimale Anfangsinvestitionen bzw. technische Fähigkeiten erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.redaviasolar.com

