reMarkable 2, das Papiertablet. Eine revolutionäre neue Methode, um Notizen zu machen, Dokumente zu lesen und zu überprüfen. Jetzt vorbestellbar.

reMarkable hat heute sein Paper-Tablet der nächsten Generation, reMarkable 2, angekündigt. Das bahnbrechende Gerät zum Notieren und Überprüfen von Dokumenten ohne Ablenkung stammt von den norwegischen Entwicklern, die hinter dem Original-Paper-Tablet stecken, das bei seiner Einführung 2017 Rekorde bei den Vorbestellungen gebrochen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200317005148/de/

reMarkable 2, the world's thinnest tablet, available for pre-order on reMarkable.com (Photo: Business Wire)

Das reMarkable 2 kann für €399 bei reMarkable.com vorbestellt werden und der Versand wird voraussichtlich im Juni 2020 beginnen. Das zeitlich begrenzte Einführungsangebot umfasst einen Marker und ein Folio.

Mit einer Dicke von 4,7 mm ist das reMarkable 2 das dünnste Tablet der Welt. Mit wochenlanger Akkulaufzeit und dem bahnbrechenden CANVAS-Display der zweiten Generation, das teilweise mit E-Ink-Technologie betrieben wird, ist das reMarkable 2 das papierähnlichste digitale Gerät, das die Branche jemals gesehen hat.

"ReMarkable 2 unterstützt unsere Designphilosophie, Menschen zu helfen, durch leistungsstarke Technologie besser zu denken", sagte Magnus Wanberg, CEO von reMarkable. "Unser neuestes Tablet ist hauchdünn und unsere Innovationen in der Display-Technologie machen es so ähnlich wie das Schreiben auf Papier. Es ist schwierig, den Unterschied zu erkennen."

Das reMarkable 2 wurde von Papier inspiriert und ist ein Tool zum Notieren, Lesen und Kommentieren von Dokumenten ohne integrierte Ablenkungen. "Die heutige Welt ist ein rasender Ort mit sich ständig weiterentwickelnden Technologien, die zunehmend mehr Zeit und Aufmerksamkeit erfordern. Das reMarkable 2 ist ein Schritt zu einer benutzerfreundlicheren Alternative. Es soll den Menschen beim Denken helfen", sagte Wanberg.

Das Unternehmen hat in den letzten sechs Jahren sein bahnbrechendes Paper-Tablet entwickelt und perfektioniert, um ein realistisches Papiererlebnis zu bieten, das eine verbesserte Fokussierung und ein besseres Denken unterstützt und gleichzeitig eine Verbindung zur digitalen Welt aufrechterhält.

Das reMarkable 2 bietet die Möglichkeit, handschriftliche Notizen in Text umzuwandeln, sowie Optionen zum Organisieren, Freigeben, Kommentieren und Durchsuchen von Dokumenten. Neben einer Vielzahl anderer digitaler Funktionen macht der Cloud-Service von reMarkable Inhalte über plattformübergreifende Begleit-Apps für Desktop und mobile Geräte zugänglich. Das Feature-Set richtet sich an alle, die gerne von Hand schreiben, aber ihre Arbeit in ihrem digitalen Workflow wiederverwenden möchten.

Zur Einführung kommt reMarkable 2 mit einem Google Chrome-Plug-In, mit dem Benutzer saubere, neu formatierte Webartikel auf ihrem Paper-Tablet ohne Ablenkung lesen können.

Innovationen bei ultradünnen Oberflächenmaterialien mit hoher Reibung und ein komplett überarbeitetes CANVAS-Display der zweiten Generation machen das reMarkable 2 zu einem beispiellosen digitalen Papiergerät. Millionen von physischen Tintenpartikeln heben sich auf die Oberfläche des Displays und arbeiten mit dem hochpräzisen Marker zusammen, um eine außergewöhnliche papierähnliche Genauigkeit zu erzielen.

Eine Reihe von Zubehörteilen für reMarkable 2

Alle Zubehörteile sind entweder in den jeweiligen Startpaketen enthalten, als Bundle-Upgrade erhältlich oder können später im Jahr nach Abschluss der Vorbestellung separat erworben werden.

Marker: reMarkable 2 kommt mit zwei verschiedenen Markern auf den Markt, die beide magnetisch an der rechten Seite des Paper-Tablets angebracht sind:

Marker €59 (in der Vorbestellung enthalten)

Marker Plus (inklusive Radiergummi am oberen Ende) €99

Folios: Folio und Book Folio wurden unter Berücksichtigung von Funktion und Stil erstellt. Sie bestehen beide aus feinen Materialien und passen perfekt zu reMarkable 2.

Folio €79 Die Originalhülle für reMarkable 2 (im ersten Teil der Vorbestellung enthalten)

Book Folio ab €99 Ermöglicht es Ihnen, Ihr reMarkable 2 während der Arbeit zu schützen. Wird magnetisch an reMarkable 2 befestigt

Über reMarkable

reMarkable mit Sitz in Oslo, Norwegen, ist der führende Innovator in der Kategorie Paper-Tablets und entwickelt bahnbrechende digitale Paper-Tablets zum Notieren, Lesen und Überprüfen von Dokumenten. Seine Vision ist es, benutzerfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Menschen helfen, besser zu denken. Weitere Informationen zu reMarkable und seinem digitalen Paper-Tablet finden Sie unter https://remarkable.com

YouTube: https://youtu.be/0dgXuStEm4U

Instagram: https://www.instagram.com/remarkable/

Facebook: https://www.facebook.com/remarkableAS

Twitter: https://twitter.com/remarkablepaper

remarkablepaper

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200317005148/de/

Contacts:

Christina Andersen

Press@remarkable.com