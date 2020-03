SBF AG: Vorstandsverträge vorzeitig verlängertDGAP-News: SBF AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung SBF AG: Vorstandsverträge vorzeitig verlängert17.03.2020 / 14:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SBF AG: Vorstandsverträge vorzeitig verlängertLeipzig, den 17. März 2020 - Der Aufsichtsrat der SBF AG (ISIN DE000A2AAE22), eine Holdinggesellschaft mit dem Technologie- und Marktfuhrer im Bereich der Decken- und Beleuchtungssysteme fur Schienenfahrzeuge in Europa SBF Spezialleuchten GmbH als operativen Tochter, hat die Verträge der beiden Vorstände Rudolf Witt und Robert Stöcklinger vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2023 verlängert."Heute ist die SBF-Gruppe sehr solide aufgestellt und verfügt über hervorragende Zukunftsperspektiven. Dazu haben Rudolf Witt und Robert Stöcklinger seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2015 entscheidend beigetragen. Sie haben die Gruppe in einer sehr schwierigen Situation übernommen, erfolgreich neu aufgestellt und auf den profitablen Wachstumskurs zurückgeführt. Daher freut sich der Aufsichtsrat sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen in den kommenden Jahren", sagt Dr. Lothar Koniarski, Aufsichtsratsvorsitzender der SBF AG.Über die SBF AG:Die SBF AG und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab.Kontakt:SBF AG Zaucheweg 4 04316 Leipzig Tel: +49 (0)341 65235 894 E-Mail: info@sbf-ag.com17.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SBF AG Zaucheweg 4 04316 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 65235894 E-Mail: info@sbf-ag.com Internet: www.sbf-ag.com ISIN: DE000A2AAE22 WKN: A2AAE2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 999397Ende der Mitteilung DGAP News-Service999397 17.03.2020