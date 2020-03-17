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WKN: 121544 ISIN: KYG459951003 Ticker-Symbol: HHI 
Frankfurt
17.03.20
08:18 Uhr
0,316 Euro
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Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ASIEN
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