Die Wall Street ist mit einem Plus in den zweiten Handelstag dieser Woche gestartet. Zuvor sinkende Futures auf die wichtigsten US-Indizes hatten einen nahezu unveränderten Stand zum Vortag erwarten lassen, als der Dow Jones um 3.000 Punkte eingebrochen war. Der Angstindex VIX notiert ebenfalls nahezu unverändert auf einem historisch hohen Niveau.Nach dramatischen Verlusten am Montag sind die US-Börsen an diesem Dienstag nahezu unverändert in den Handel gestartet. Im Vorfeld gab es trotz sinkender ...

