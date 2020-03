METTLACH (dpa-AFX) - Der Keramikhersteller Villeroy und Boch verhandelt nach wie vor über eine Übernahme des Konkurrenten Ideal Standard. "Wir sind weiterhin in Gesprächen mit Ideal Standard", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag im saarländischen Mettlach. Die Verhandlungen seien ergebnisoffen. Wann es eine Entscheidung geben werde, sei noch unklar.



Am Dienstag teilte Villeroy und Boch mit, die für den 27. März in Merzig geplante ordentliche Hauptversammlung wegen des Coronavirus zu verschieben. Größere Versammlungen mit mehr als fünf Personen seien derzeit bis zum 20. April verboten. Durch die Absage verschiebe sich unter anderem der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und entsprechend die Auszahlung der Dividende, hieß es.



Auf die Entscheidung über einen möglichen Kauf von Ideal Standard habe die Terminverschiebung keinen Einfluss. Die Hauptversammlung sei nicht das Entscheidungsgremium für den Deal. Vorstandschef Frank Göring hatte Anfang Februar in Frankfurt gesagt, eine Entscheidung solle voraussichtlich bis zur Hauptversammlung Ende März fallen.



Villeroy und Boch hatte jüngst sein Interesse an dem Hersteller von Badezimmer-Keramik und Armaturen öffentlich gemacht. Bei einer Übernahme des Konkurrenten würde das Traditionsunternehmen aus dem Saarland seinen Umsatz rein rechnerisch auf mehr als 1,5 Milliarden Euro nahezu verdoppeln./rtt/DP/fba

