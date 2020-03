Eine der wenigen Aktien mit einer Relativen-Stärke-Performance ist eindeutig das Papier von HelloFresh (WKN: A16140). Dass dieser erfreuliche Umstand anhält, dafür könnten die behördlichen Anordnungen sorgen, denen zufolge viele Betriebe nun in "Coronaferien" gehen müssen.

Die von den Landesregierungen forcierten Einschränkungen für das öffentliche Leben sehen vor, dass Lieferdienste als Akteure, welche die Grundversorgung mit Lebensmittel sichern, von den temporären Restriktionen ausgenommen sind.

Die Schließungen sind ein Stresstest für ziemlich jeden Wirtschaftszweig. HelloFresh dürfte als Kochboxen-Versender dagegen gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen. So sei beim Online-Supermarkt Picnic die Nachfrage um 50 Prozent in die Höhe geschossen, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Per Kreditkarte oder via anderer digitaler Zahlungsvarianten lässt es sich für HelloFresh-Kunden kontaktlos bezahlen.

