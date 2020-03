LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung rät wegen der Corona-Pandemie von allen nicht notwendigen Auslandsreisen in den nächsten 30 Tagen ab. Die Umstände des weltweiten Ausbruchs änderten sich schnell, teilte Außenminister Dominic Raab am Dienstag im Parlament mit. Wer in andere Länder reise, müsse damit rechnen, eventuell nicht so schnell zurückkehren zu können. Mehrere Staaten hätten bereits Ausgangssperren verhängt, viele Flüge würden gestrichen. Es sei aber noch zu früh, alle Briten zur Rückkehr aus dem Ausland aufzurufen. Am Vortag hatte Premier Boris Johnson an seine Landsleute appelliert, möglichst auf Reisen zu verzichten. Details hatte er nicht genannt./si/DP/fba