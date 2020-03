Die Wiener Börse hat ihre Kursverluste am Dienstagnachmittag ausgeweitet. Ein Erholungsversuch nach dem Kursrutsch vom Vortag war am heimischen Aktienmarkt schon in der ersten Handelsstunde gescheitert. Der Leitindex ATX fiel um 14.15 Uhr um 2,69 Prozent auf 1.743,18 Zähler.Am Vortag hatte er vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronaviruskrise knapp zehneinhalb Prozent eingebüßt. Am Dienstag setzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...