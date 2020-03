Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones fuhr gestern zweistellige Verluste ein. Er gab knapp 13 Prozent ab. Das war der stärkste Rückgang seit Oktober 1987, zudem ist es der größte Verlust auf Punktebasis in der Geschichte der Wall Street. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold und Novavax. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.