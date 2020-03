Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Dienstag zwei Kursgewinnern sechs -verlierer und zwei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank-Stämme mit 71.458 Aktien (Einfachzählung).Die beiden Kursgewinner waren Manner mit plus 2,41 Prozent auf 85,00 Euro (15 Aktien) und Pierer Mobility mit plus 1,77 Prozent auf 23,00 Euro (219 Aktien).Die ...

