HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Wirecard von 145 auf 102 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch aber auf "Kaufen" belassen. Der Zwischenstand einer Sonderuntersuchung durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG im Zusammenhang mit Vorwürfen der "Financial Times" sei ein Teilerfolg für das Unternehmen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein endgültiger "Freispruch" stehe aber noch aus, so dass es durchaus noch ein Restrisiko für den Bezahldienstleister gebe./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 13:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 14:33 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007472060

WIRECARD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de