Daldrup & Söhne AG: Josef Daldrup legt Vorstandsmandat niederDGAP-Ad-hoc: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Personalie Daldrup & Söhne AG: Josef Daldrup legt Vorstandsmandat nieder17.03.2020 / 15:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARDaldrup & Söhne AG: Josef Daldrup legt Vorstandsmandat niederOberhaching / Ascheberg, 17.03.2020 - Der Vorstandsvorsitzende der Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Josef Daldrup, wird den Vorstandsvorsitz voraussichtlich zum 30.04.2020 niederlegen und in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wechseln. Das Ausscheiden als Vorstand erfolgt einvernehmlich mit dem Aufsichtsrat.Andreas Tönies, bereits Mitglied des Vorstands der Daldrup & Söhne AG, wird nach dem Wechsel von Josef Daldrup zum Sprecher des Vorstands ernannt.Zum 31.12.2019 hatte Aufsichtsratsmitglied Joachim Rumstadt sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Daldrup & Söhne AG niedergelegt. Der Vorstand hat heute beim zuständigen Amtsgericht die Ersatzbestellung durch Josef Daldrup beantragt. Die Bestellung soll für die Zeit bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgen. Auf der voraussichtlich am 27. August 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung wird dann Josef Daldrup als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Daldrup & Söhne AG zur Wahl vorgeschlagen.Mitgeteilt durch Stephan Temming, CFOKontakt: Daldrup & Söhne AG Falk v. Kriegsheim IR Manager Fon +49 (0)2593-9593-29 ir@daldrup.eu www.daldrup.euBajuwarenring 17a 82041 Oberhaching17.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Daldrup & Söhne AG Bajuwarenring 17a 82041 Oberhaching Deutschland Telefon: +49 (0) 89 / 45 24 37 920 Fax: - E-Mail: ir@daldrup.eu Internet: www.daldrup.eu ISIN: DE0007830572 WKN: 783057 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 999479Ende der Mitteilung DGAP News-Service999479 17.03.2020 CET/CEST