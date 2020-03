Wiesbaden (ots) - Kinder wollen die Welt erforschen - und fassen dabei alles in ihrer Reichweite an /Was viele Eltern nicht wissen: Seit einigen Jahren kommt es immer häufiger zu Unfällen durch umstürzende Flachbildfernseher / Das R+V-Infocenter rät, die Geräte ausreichend zu sichern.Fernseher kippsicher aufstellenAbgerundete Möbelkanten, verschließbare Schubladen oder abgedeckte Steckdosen: Eltern mit kleinen Kindern richten ihre Wohnung meist kindersicher ein. Doch die Flachbildfernseher haben viele dabei nicht im Blick. "Die modernen Geräte kippen leichter um, weil sie größer sind, eine geringe Tiefe haben und der Schwerpunkt nach vorne verlagert ist", sagt Thomas Paufler, Unfallexperte bei der R+V Versicherung. "Außerdem haben die Gehäuse oft scharfe Kanten." Er rät Eltern, den Fernseher gut zu sichern oder an der Wand aufzuhängen. Denn auch wenn die neuen Flachbildschirme heute grundsätzlich leichter sind als die alten Röhrenfernseher: Große Geräte bringen gut und gerne 50 Kilogramm auf die Waage und können Kinder bei einem Sturz erheblich verletzen.Viele Kinderunfälle passieren zuhauseMehr als 300.000 Kinder verunglücken jedes Jahr in den eigenen vier Wänden - ein erhebliches Risiko für spielende Kinder sind die modernen Flachbildfernseher. "Die alten Röhrenfernseher standen meist stabil auf einem breiten Fernsehtisch oder Schrank", so R+V-Experte Paufler. "Die neuen Modelle passen auch auf sehr schmale Regale und kippen dadurch leichter. Wenn sie auf die Kinder fallen, drohen schwere Verletzungen vor allem an Kopf und Hals sowie im Brustbereich. "Eltern können Unfällen am besten vorbeugen, wenn sie die Geräte an einer Wandhalterung befestigen oder sie in einen verschließbaren Schrank stellen", so Thomas Paufler. Ist das nicht möglich, verhindern spezielle Kippsicherungen das Schlimmste.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Regale und schmale Schränke sicherheitshalber an der Wandfestdübeln.- Kein Spielzeug oder andere interessante Dinge wie eineFernbedienung oder das Telefon auf dem Fernseher ablegen.- Der Kabelsalat von Computer, Fernseher und Co. ist eineStolperfalle für Kleinkinder. Am besten verlegen Eltern dieKabel ordentlich an der Wand oder nutzen einen Kabelsammler. Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/4550238