BERLIN (Dow Jones)--In Berlin soll nach einem Beschluss des Senats ein eigenes Krankenhaus für Covid-19-Patienten eingerichtet werden, das auf dem Messegelände entstehen soll. Der Senat habe sich "sehr umfangreich" mit der Situation der Pandemie in Berlin beschäftigt, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalacyi (SPD). Derzeit gebe es 332 Corona-Fälle. Der Senat beschloss die in Abstimmung mit dem Bund gefassten Regelungen zur Schließung bestimmter Geschäfte, hält aber laut Kalayci abweichend Tierparks und Spielplätze offen.

Sie appellierte aber an die Menschen, einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop kündigte an, Berlin wolle "sehr schnell und kurzfristig handeln", um Unternehmen in der Krise zu stützen.

March 17, 2020 10:34 ET (14:34 GMT)

