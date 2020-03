Die Aktienmärkte befinden sich weiter im Sinkflug. Der DAX kann seine Gewinne vom frühen Handel nicht halten und rutschte erneut in den roten Bereich. Keiner kann aktuell sagen, wann und wo der Boden erreicht ist. Der weltgrößte Hedgefonds Bridgewater Associates ist nach wie vor pessimistisch eingestellt und setzt auf fallende Kurse bei europäischen Unternehmen. "Cash is trash", mit dieser Aussage sorgte Hedgefonds-Legende Ray Dalio zuletzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufmerksamkeit. ...

