Die Corona-Krise reist die Deutsche Lufthansa tief in den Abgrund. Die US-Ratingagentur Moody's hat die deutsche Vorzeige-Airline jetzt in den sogenannten Ramsch-Bereich abgestuft. Ba1 bedeutet demnach zwar die höchste Stufe in diesem Bereich, entspricht aber nicht mehr für ein Rating im Investmentbereich.Es reicht nicht einmal mehr für ein Rating im Investmentbereich: Die US-Ratingagentur Moody's hat Lufthansa in den sogenannten Ramsch-Bereich abgestuft. Infolge des Schocks durch den Coronavirus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...