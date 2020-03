DF Deutsche Forfait AG: Amtsniederlegung im AufsichtsratDGAP-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalie DF Deutsche Forfait AG: Amtsniederlegung im Aufsichtsrat17.03.2020 / 16:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DF Deutsche Forfait AG: Amtsniederlegung im AufsichtsratGrünwald, 17.03.2020 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN der Aktie: DE000A2AA204, ISIN der Anleihe: DE000A1R1CC4) gibt bekannt, dass Frau Bianca Engel gestern ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen und im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 16.04.2020 niedergelegt hat.Weiterhin gehören dem Aufsichtsrat der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Dr. Ludolf von Wartenberg und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Herr Prof. Dr. Wulf-W. Lapins an. Nach dem Ausscheiden von Frau Engel besteht der Aufsichtsrat der DF Deutsche Forfait AG damit nur noch aus zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat hat somit nicht mehr die für seine Beschlussfähigkeit erforderliche Mitgliederanzahl. Der Vorstand und die verbliebenen Aufsichtsratsmitglieder werden unverzüglich das gerichtliche Bestellungsverfahren (§ 104 AktG) zur Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit einleiten. Kandidat für den Aufsichtsrat ist Herr Dr. Gerd-Rudolf Wehling.Der VorstandDF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.deInvestor Relations/Presse Frederic Hilke IR.on AG T +49 221 9140 970 E investor.relations@dfag.de17.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 999503Ende der Mitteilung DGAP News-Service999503 17.03.2020 CET/CEST