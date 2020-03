Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai ChemPartner meldete die Eröffnung einer neuen, hochmodernen 24.000 m2 großen Laboreinrichtung im Zhangjiang Hi-Tech Park in Shanghai, China.Das Gebäude wird als neues globales Betriebszentrum für ChemPartner dienen. In den neuen Laboren werden etwa 700 Mitarbeiter für die Bereiche Entdeckungschemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie beschäftigt. Darüber hinaus verfügt es über eine beinahe 2.000 m2 große AAALAC-akkreditiere Tierhaltungsanlage."Die Einrichtung ist ein Beleg für das Engagement von ChemPartner, sich als innovatives, technologieorientiertes Auftragsforschungsinstitut zu behaupten", so Michael Hui, Vorsitzender von ChemPartner. "Wir haben 35 Millionen USD in diese neue Einrichtung investiert, um sie für unsere internationalen Kunden zu einer erstklassigen Lösung für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln zu machen."Dr. Wei Tang, Präsident von ChemPartner, fügte hinzu: "Bei ChemPartner widmen wir uns der Forschungsinnovation, um unseren Kunden aus der Biopharmaindustrie überragende Qualität und rasche Ergebnisse zu bieten. Gemeinsam mit unserem Innovationszentrum in San Francisco, Kalifornien, zeigt diese neue Einrichtung unser Engagement für eine technologische und strategische Umsetzung der Forschungsinitiativen unserer Kunden."Neben Labor- und wissenschaftlichen Teams sind im neuen globalen Betriebszentrum auch die Verwaltungs-, Finanz- und Rechtsteams von ChemPartner untergebracht. Immer mehr Pharma- und Biotechnologieunternehmen sind auf der Suche nach hochwertigen Dienstleistern und ChemPartner ist einzigartig aufgestellt, um nicht nur als Auftragsforschungs- und Auftragsfertigungsunternehmen tätig zu sein, sondern auch als zuverlässiger pharmazeutischer Kooperationspartner aufzutreten, der Ideen und außergewöhnliches technisches Fachwissen bietet.Informationen zu ChemPartnerShanghai ChemPartner (http://www.chempartner.com/), zu dem ChemPartner, ChemPartner Biologics und China Gateway Pharmaceutical Development gehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter auf den Feldern Biologika-Entdeckung, Chemie und medizinische Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen weltweiten Kundenstamm und verfügt über Labore, Geschäftsstellen und Vertreter in den USA, in Europa, China und Japan.Pressekontakt:Livia LeggMSChief Commercial Officer+1 (913) 302-1568news@chempartner.comOriginal-Content von: Shanghai ChemPartner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131734/4550309