FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Online-Arzneimittelhändlers Shop-Apotheke haben am Dienstag nach Vorlage der vollständigen Geschäftszahlen aus dem vergangenen Jahr kräftig zugelegt. Am Nachmittag legten die Papiere um 18,62 Prozent auf 48,10 Euro zu, womit sie einen Großteil ihrer Verluste aus der vergangenen Woche wieder wettgemacht haben.



Wegen der Coronavirus-Pandemie gebe es derzeit einen temporären Auftragsschub, wie das Unternehmen mitteilte. Bei der bereinigten Ebitda-Marge wollen die Niederländer zudem 2020 das erste Mal schwarze Zahlen schreiben. Den Umsatz will Shop Apotheke um ein Fünftel steigern. Analysten hoben unter anderem die Entwicklung im vierten Quartal sowie das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) für 2019 positiv hervor. Zuletzt hatte der Aktienkurs des SDax- Unternehmens auch von Fusionsphantasien profitiert. So hatte Mainfirst-Analyst Daniel Grigat ein Zusammengehen mit dem Schweizer Wettbewerber Zur Rose ins Gespräch gebracht./kro/he

