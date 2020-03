Bereits am 13. März 2020 hatte Apple-Chef Tim Cook die Schließung aller Apple-Stores außerhalb Chinas verfügt. Nun zieht auch Microsoft nach und schließt weltweit seine Läden. Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 zwang Tech-Unternehmen zunächst zur Absage aller Events. Nun zwingt es sie auch zur Schließung ihrer Geschäfte. Schon vor vier Tagen hatte sich Apple entschlossen, rund 460 Stores weltweit zu schließen. Die Schließung solle zunächst bis zum 27. März 2020 gelten. Wir berichteten. For the safety of our customers and employees, we are closing all global ...

