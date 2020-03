Bryan Garnier & Co berät Prolupin bei Finanzierungsrunde in zweistelliger MillionenhöheDGAP-News: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Finanzierung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Bryan Garnier & Co berät Prolupin bei Finanzierungsrunde in zweistelliger Millionenhöhe17.03.2020 / 17:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Grimmen/München, 17.3. 2020: Das Food-tech Startup Prolupin, Hersteller von Milchalternativprodukten auf Basis von pflanzlichen Proteinen aus Lupinen, hat heute das First Closing einer Wachstumsfinanzierungsrunde in zweistelliger Millionenhöhe bekannt gegeben. Das ermöglicht es dem Unternehmen, mit seiner veganen Marke Made with LUVE verstärkt den Massenmarkt anzusprechen und international zu expandieren. Darüber hinaus sollen Geschäftspotentiale im vielversprechenden B2B-Markt erschlossen werden, um die Technologieplattform breiter zu nutzen. Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Capricorn Partners aus Belgien sowie dem Wachstumsinvestor Novax. Hinter diesem Investor, der neben dem Supermarktkonzern axfood zahlreiche weitere Beteiligungen im Lebensmittelbereich hält, steht die schwedische Familie Axel Johnson.Zudem beteiligten sich auch die bisherigen Investoren Munich Venture Partners und eCapital Entrepreneurial Partners an der Finanzierungsrunde. Die Investmentbank Bryan, Garnier & Co. fungierte als exklusiver Berater für die Transaktion.Prolupin ist eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) in München mit fundierter wissenschaftlicher Expertise und einem patentgeschützten Verfahren zur Herstellung von Proteinisolaten aus Lupinen. Das Unternehmen produziert und vermarktet eine Reihe rein pflanzlicher, milchfreier Alternativen zu Joghurt, Milch, Eiscreme und Frischkäse, um die wachsende Nachfrage nach schmackhaften, pflanzlichen Lebensmitteln für Verbraucher zu befriedigen, für die Gesundheit und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.Die neuen Investoren Capricorn Partners und Novax eröffen dem Unternehmen Zugang zu weiterem technologischem Fachwissen und einem globalen Handelsnetz. Prolupin will mit seinem Lupinen-Protein-Isolat im B2B- ebenso wie im B2C-Bereich wachsen, dazu gehört auch die Erweiterung des Angebots an pflanzlich basierten Produkten."Bryan, Garnier & Co hat uns in diesem Fundraising-Prozess von Anfang bis Ende hervorragend partnerschaftlich beraten und in den vielfältigen Verhandlungen positiv dazu beigetragen, dass wir erstklassige neue Investoren dazugewinnen konnten, die unsere nächsten strategischen Schritte mit Blick auf weiteres Wachstum voll unterstützen," betont Malte Stompe, CEO von Prolupin.Unternehmensprofil: Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank mit Büros in London, Paris, München, Stockholm, Oslo, Reykjavík, New York und Palo Alto. Als unabhängige Full-Service-Investmentbank bietet sie umfassende Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus ihrer Mandanten - von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien, private und öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Beratung für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Wachstumsbranchen Technologie, Gesundheit, Marken- und Konsumgüter sowie Business Services. Bryan Garnier ist ein eingetragener Broker und bei der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen.Für Rückfragen: Regine Petzsch Advice Partners Steinsdorfstr. 2 80538 München T +49 (89) 286593-29 regine.petzsch@advicepartners.de17.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de999603 17.03.2020