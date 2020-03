Zürich (ots/PRNewswire) -- Spielen Sie mehr als 150 Spiele auf http://www.airconsole.com/ . IhreSmartphones sind die Gamepads- Der Zugang ist über das Internet möglich, es ist keine zusätzliche Hardwareerforderlich.- Somit haben Sie Unterhaltung für die nächsten zwei Wochen.- Dies macht die Selbstisolation angenehmer. AirConsole (http://www.airconsole.com/), eine weltweit führende Plattform für Casual Games, gab heute bekannt, dass sie jedem während der Covid-19-Selbstisolation kostenlosen Zugang zu allen ihren Videospielen bieten wird.Da Millionen von Menschen aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus auf der ganzen Welt zu Hause bleiben, wird es immer schwerer, sich die Zeit zu vertreiben. In mehreren Ländern werden Schulen geschlossen, Kinder sind zu Hause, und die Eltern werden dazu aufgerufen, von zu Hause aus zu arbeiten.AirConsole ist eine cloudbasierte Videospielkonsole, die von jedem Heim aus über den Webbrowser zugänglich ist. Smartphones werden als Gamepads verwendet. Für ein vollständiges Videospielkonsolen-Erlebnis ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. AirConsole verfügt über eine Bibliothek mit 150 Spielen aus einer Vielzahl von Genres. Wie viele andere Unternehmen auch, hat das Team von AirConsole vor kurzem auf Homeoffice umgestellt, um die Sicherheitsrichtlinien einzuhalten."Wir nehmen die Situation sehr ernst und wollen alles tun, um den Menschen dabei zu helfen, sich zu Hause die Zeit zu vertreiben", sagt Alice Ruppert, Head of Games bei AirConsole. "Heute haben wir beschlossen, jedem für zwei Wochen kostenlosen Zugang zur vollständigen Plattform zu gewähren. Wir wissen, dass viele Menschen derzeit von der Isolation oder Quarantäne betroffen sind und dass viele nach neuen Formen der Unterhaltung suchen werden.""Da die AirConsole außer einem Computer und einem neueren Smartphone keine zusätzliche Hardware zum Spielen benötigt, ist sie in Zeiten wie diesen ideal", sagt Francois Weber, Tech Lead von AirConsole. "Wir bieten sofortige Unterhaltung für Familien, die während des Krankheitsausbruchs zu Hause festsitzen."Mit dem Werbecode "919 2020" kann jeder zwei Wochen lang vollen Zugang zu den 150 Spielen von AirConsole erhalten, die normalerweise im Rahmen eines monatlichen Abonnements mit dem Namen AirConsole Hero erhältlich sind.Erhalten Sie Zugriff auf die Vollversion von AirConsole:1. Laden Sie die App von AirConsole aus dem Apple AppStore(https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1017688554?pt=117876773&mt=8)oder von GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airconsole.controller)herunter.2. Starten Sie die App und fügen Sie den folgenden Code ein, wenn der NumPaderscheint: " 919 2020 "3. Das vollständige AirConsole-Erlebnis wird für zwei Wochen freigeschaltet.4. Gehen Sie auf http://www.airconsole.com/ auf Ihrem Desktop-Browser, schließenSie Ihr Smartphone als Gamepad an, indem Sie die einfachen Anweisungenbefolgen, und beginnen Sie sofort zu spielen. Der Code ist bis zum 31. März 2020 gültig.Über AirConsoleAirConsole wurde 2015 in Zürich, Schweiz, gegründet. Das von Andrin von Rechenberg, einem Ex-Google-Tech-Lead und Absolventen der ETH Zürich, gegründete Unternehmen wurde schnell berühmt, indem es die bis dahin ungelöste Herausforderung der Latenz beim Spielen von cloudbasierten Spielen überwunden hat. Mehr als 4.500 Entwickler weltweit haben Spiele mitentwickelt, die auf AirConsole veröffentlicht wurden und die mittlerweile von mehr als 6 Millionen Spielern aus über 190 Ländern gespielt werden.Pressemappe: http://aircn.sl/presskitFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1134570/AirConsole_concept.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1134571/AirConsole_Covid19.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1134572/Air_Console_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1134572/Air_Console_Logo.jpg) Pressekontakt:Andrin von Rechenberg (Gründer und CEO)Telefon: +41-43-535-49-08E-Mail: hello@n-dream.comOriginal-Content von: AirConsole, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142701/4550430