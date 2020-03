KAIRO (dpa-AFX) - Nach einem kritischen Bericht über die Zahl der Coronavirus-Fälle in Ägypten will die Regierung einer Journalistin der britischen Zeitung "The Guardian" die Akkreditierung entziehen. Ein Artikel des Blattes sei "voller Fehler" und habe falsche Angaben über die Zahl der Infektionen im Land enthalten, teilte der ägyptische Staatsinformationsdienst (SIS) am Dienstag mit. Sollte sich der "Guardian" nicht entschuldigen, würden "alle rechtlichen Schritte" unternommen und das Büro der Zeitung geschlossen.



Der "Guardian" hatte am Sonntag berichtet, dass die Zahl der Coronvirus-Infizierten in Ägypten wahrscheinlich deutlich über den offiziellen Angaben liege. Die Zeitung zitierte dabei Fachleute der Universität im kanadischen Toronto, nach deren Schätzungen es in Ägypten mehr als 19 000 Fälle geben könnte.



Das ägyptische Gesundheitsministerium hat bisher 166 Infektionen gemeldet, vier Menschen seien gestorben - darunter auch ein 60 Jahre alter Deutscher. Er war der erste Deutsche, der nachgewiesenermaßen an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gestorben ist. Vor rund zehn Tagen stellten die Behörden ein Nil-Kreuzfahrtschiff mit etwa 165 Menschen an Bord im Süden Ägyptens unter Quarantäne.



Der SIS warf dem "Guardian" vor, sich bei der Berichterstattung nur auf eine Quelle gestützt zu haben. Zudem habe die Zeitung nicht versucht, Stellungnahmen der betroffenen Einrichtungen in Ägypten einzuholen. Ein Journalist der "New York Times", der die Studie auf Twitter ebenfalls aufgegriffen hatte, sei verwarnt worden. Beide Journalisten seien am Montag zum SIS vorgeladen worden.



Ägypten bangt wegen des Coronavirus um seine Tourismusbranche, die ein wichtiger Zweig der Wirtschaft des nordafrikanischen Landes ist und in den vergangenen Jahren unter vielen Krisen gelitten hat. Ägypten kündigte an, alle internationalen Flüge von Donnerstag an bis 31. März auszusetzen, um eine Ausbreitung des Virus zu stoppen./xx/DP/fba