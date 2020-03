In unserem Beitrag vom 05.03.2020 begründeten wir, warum der Australische Dollar kurz vor einem Schwächeanfall gegenüber dem US-Dollar steht. 2 Handelstage später erreichte der Australische Dollar bei 1,4961 seinen Wendepunkt gegen den US-Dollar, seither wertete er jeden Handelstag ab. Insgesamt hat der Australische Dollar in den letzten 9 Handelstagen gegen den US-Dollar 11.6 % verloren.Wie die zweite Grafik aber zeigt, ist das nicht alles. Wie wir bereits am 05.03.2020 herausgestellt haben, führt die außenwirtschaftliche Bindung an China nun zu einem überproportionalen Nachfrageschock, der von einer deutlichen Verschlechterung der Terms-of-Trade begleitet wird.

