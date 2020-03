(shareribs.com) Frankfurt / New York 17.03.2020 - Biotech-Aktien können am Dienstag zulegen und zeigen damit die erste Stabilisierung seit mehreren Handelstagen. An der Wall Street klettern Amgen und Regeneron deutlich. Im deutschen Handel geht es für BioFrontera nach oben. Der DAX klettert am Nachmittag um 2,6 Prozent auf 8.972 Punkte. Hier geht es für FMC, Deutsche Telekom und Deutsche Bank nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...