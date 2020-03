NEW YORK (Dow Jones)--Apple will die eigenen Ladengeschäfte vorerst geschlossen halten. Damit werden die Läden nicht wie bislang geplant am 27. März wiedereröffnet, teilte der iPhone-Hersteller mit.

Apple war am Samstag einer der ersten großen Konzerne, der das Schließen der eigenen Geschäfte außerhalb Chinas angekündigt hatte. Apple macht zwar nur rund 8 Prozent seiner Umsätze in den eigenen Geschäften, diese dienen aber für Kunden als wichtiger Anlaufpunkt, wo sie sich beraten lassen oder Reparaturen durchführen lassen können.

March 17, 2020

