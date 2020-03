Nach mehreren Jahren umfangreicher Forschung und Entwicklung hat die PPSS Group aus Großbritannien heute ihr hochleistungsfähiges Schnittschutzgewebe Cut-Tex PRO in schwarzer Ausführung auf den Markt gebracht.

PPSS Group's CEO showcasing first production sample of his firm's black Cut-Tex PRO cut resistant fabric (Photo: Business Wire)

Robert Kaiser, CEO der PPSS Group, sagte: "Cut-Tex PRO ist ein mit Sorgfalt in der Praxis erprobtes schnittfestes Gewebe, das zur Herstellung von potenziell lebensrettender Schnittschutzkleidung für Strafverfolgungsbehörden und andere im Bereich der inneren Sicherheit tätige Fachleute verwendet wird."

"In den letzten Jahren waren wir am häufigsten mit der Frage konfrontiert, ob wir sie auch in einer weitaus dunkleren Farbe herstellen könnten. Ab heute können wir nun antworten: Ja, das können wir!"

Im direkten Kontakt tätige Mitarbeiter, die mit potenziell aggressiven, feindseligen oder berauschten Bürgern zu tun haben, sind Bedrohungen durch Angriffe mit Blankwaffen, Messern, Rasierklingen und Glasscherben ausgesetzt.

Mit Cut-Tex PRO können Hersteller von Uniformen, Berufsbekleidung und taktischer Bekleidung die entsprechenden Kleidungsstücke mit zuverlässigem und extrem haltbarem Schnittschutzgewebe herstellen, das ihre Kunden und Auftraggeber schützt.

Insbesondere mit dem Schutz wichtiger Arterien und Blutgefäße können Schnitt- und Risswunden, der daraus resultierende schnelle Blutverlust, Schock und damit auch der Verlust wertvollen Lebens wirksam verhindert werden.

Cut-Tex PRO ist ein schnittfestes Strickgewebe, nicht viel dicker als ein normales T-Shirt mit weicher Haptik.

Bei einem pH-Wert von 6,6 hat Cut-Tex PRO einen ähnlichen pH-Wert wie Wasser, sodass das Risiko von Hautreizungen äußerst gering ist.

Das Gewebe bietet Schnittfestigkeit nach EN 388:2016 Level E bzw. Level 5 gemäß der vorherigen Norm EN 388:2003. Es wurde zudem nach ANSI/ISEA 2016 Level A5 in Bezug auf die Schnittfestigkeit getestet und bewertet.

Cut-Tex PRO ist in einzelnen Ballen erhältlich. Die Ballen haben eine Länge von 25 Metern und eine Breite von 80 Zentimetern. Aufgeschnitten hat der Stoff eine Breite von 1,60 Metern.

Die Mindestbestellmenge für die schwarze Ausführung beträgt 12 Ballen, also eine Standardpalette.

Der Stoff ist ausschließlich direkt bei der PPSS Group erhältlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige Abteilung des Unternehmens: info@cut-tex.com

Über die PPSS Group

Die international tätige PPSS Group ist auf Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochleistungsfähiger Schutzkleidung spezialisiert, die Schutz vor Blankwaffen, stumpfen Traumata, Injektionsnadeln und menschlichen Bissen bietet. SlashPRO Slash Resistant Clothing ist ebenfalls eine Marke der PPSS Group.

