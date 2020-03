Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta036/17.03.2020/19:30) - Mit Kaufvertrag vom 17.03.2020 hat die zum Blue Cap Konzern gehörende em-tec Verwaltungsgesellschaft mbH ihre 100%-ige Beteiligung am Medizintechnikhersteller em-tec GmbH mit Sitz in Finning veräußert. Der für die Transaktion zugrunde gelegte Verkaufspreis bewegt sich im unteren Drittel des zweistelligen Millionenbereichs.



Käufer ist die zur US-amerikanischen Dover Corporation gehörende Dover Germany GmbH. Die US-börsennotierte Dover Corporation mit Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, ist ein diversifizierter globaler Hersteller von innovativen Geräten, Komponenten, Spezialsystemen, Verbrauchsmaterialien, Software und digitalen Lösungen sowie Unterstützungsdiensten für eine Vielzahl von Endmärkten, einschließlich medizinischer und biopharmazeutischer Flusskontrollanwendungen



Der Vollzug der Transaktion wird im 2. Quartal 2020 erwartet. Die Durchführung des Anteilsverkaufs steht unter den üblichen Vorbehalten, insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe.



