Jetzt streicht auch noch der Gründer die Segel: Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) informierte am Montag darüber, dass Gründer und Ex-CEO Terry Booth rund 12,16 Millionen Aktien veräußert hat.

Der Verkauf der Papiere stehe in Verbindung mit Booth's Rücktritt von der Position des CEO im vergangenen Monat, so der kanadische Pot-Pionier. Für Anleger ist das Resignieren des Cannabis-Experten ein gefühltes Skandälchen. Booth hatte im Einklang mit den regulatorischen Vorgaben selbst ein sogenanntes Filing bei der kanadischen Börsenaufsicht eingereicht, in dem er über seinen üppigen Verkauf informierte.

Kurs setzt sich unter 1 USD fest

Die Aurora-Aktie ist nun endgültig im Pennystockbereich angekommen. Wie ich bereits in meinem letzten Aurora-Update vom 9. März angedeutet hatte, ist nun eine Meisterleistung nötig, um Aktionäre und Analysten mit operativen Entwicklungen zu überraschen, die sich in entsprechenden Zahlen niederschlagen.

