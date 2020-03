Das kann nicht nach dem Geschmack von Aktionären sein: Die Sixt-Stammaktien (WKN: 723132) haben sich in kürzester Zeit fast gedrittelt, die Sixt-Vorzüge (WKN: 723133) halbiert.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der beiden Aktienklassen, was den Privatanleger aber kaum zu interessieren braucht, ist die Entwicklung so unterschiedlich. Es lässt immerhin auf gewisses Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens durch Investoren schließen, dass die Sixt-Vorzüge besser performen wie die Stammaktien. Während die Dividende für Besitzer der Stammaktie für das laufende Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich ausgesetzt wird, können Anleger in Vorzugsaktien noch mit garantierten 0,05 Euro pro Aktie rechnen.

Es ist keinen Monat her...

...da handelte die Sixt-Stammaktie bei exakt 100 Euro. Dieses Niveau scheint erstmal illusorisch. Positiv ins Gewicht fällt defintiv, dass Sixt seine 42-Prozent-Beteiligung an der gleichnamigen Leasingtochter kürzlich zu Geld machte. Zudem will Sixt Investitionen aufschieben.

