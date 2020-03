Boyd erhält die Silberne Auszeichnung für nachhaltige Entwicklungsprogramme vom Telekommunikationsgiganten Deutsche Telekom als Anerkennung ausgezeichneter Errungenschaften im Bereich soziale Unternehmensverantwortung

Boyd Corporation, ein Weltmarktführer im Thermomanagement, umwelttechnischer Versiegelung und Schutzlösungen, verkündete den Erhalt der Auszeichnung über das Programm für nachhaltige Entwicklung bei der Deutschen Telekom, einem Weltmarktführer für integrierte Telekommunikationssysteme, der eine Fülle an unterschiedlichen Geschäftsbereichen unterhält, zu denen auch die beliebte Marke für mobile Netzwerkdienste T-Mobile gehört. Diese Errungenschaft markiert die erste große öffentliche Anerkennung fortwährender Kulturentwicklung und Investition in Programme der Nachhaltigkeit und soziale Unternehmensverantwortung bei Boyd Corporation ein Name, der für beinahe ein Jahrhundert an technologischer Entwicklung und Ansprechbarkeit für Kundenbedürfnisse steht.

Boyd erhielt für das Spezialgebiet thermischer Bereich Aavid die Silberne Auszeichnung als Anerkennung exzellenter Zusammenarbeit und herausragender Verdienste im ersten Quartal 2020 bei der Umsetzung, Betonung und Fortentwicklung von Systemen und Strategien sozialer Unternehmensverwaltung, breiter Programmeinbindung von Angestellten und Führungskräften, Umweltmanagement, Lebenszyklus-Denken, ethischer und gerechter Arbeitsbedingungen sowie Menschenrechtsschutz über alle Betriebsabläufe und die gesamte Lieferkette hinweg. Diese prestigeträchtige Auszeichnung identifiziert und erkennt beste Praktiken und Führung im Bereich der Kreislaufwirtschaft in der Lieferkette der Deutschen Telekom an. Mit der Auszeichnung wird Boyds Bestreben anerkannt, das von der Führungsetage aus zur Erreichung von Innovation und greifbarer Resultate wie Exzellenz bei der Reduzierung der Umweltauswirkungen und messbarer Beiträge zum wirtschaftlichen Ergebnis mit dem Einsatz von besten Nachhaltigkeits- und Verantwortungspraktiken unternommen wird.

"Boyd ist sich schon lange der weltweiten Verantwortung bewusst, sich um die Belange der Umwelten und Gesellschaften zu kümmern, die von unseren Betriebsabläufen beeinflusst werden oder sie unterstützen. Viele unserer Produktionsstätten sind seit über einem Jahrzehnt für umweltfreundliche Verwaltungssysteme nach ISO 14001 zertifiziert. Wir sind ein proaktiver Unterstützer vieler internationaler Gesundheits- und Sicherheitsinitiativen, verantwortungsbewusster Beschaffungspraktiken und ethischer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wir gehörten zu den ersten, die die Menschenrechtspraktiken der Responsible Business Alliance (Bündnis verantwortungsvoller Unternehmen), die zuvor als EICC oder Electronic Industry Citizenship Coalition bekannt waren, umsetzten. Dies ist ein Teil der Identität von Boyd und dessen, wofür wir stehen", sagte Mitch Aiello, CEO von Boyd. "Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeit und soziale Unternehmensverantwortung nicht nur eine moralische Voraussetzung für Geschäftsbeziehungen sind, sondern eine Quelle von Wertschöpfung für unsere Kunden und Teilhaber. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als eines der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen für unsere Errungenschaften bei nachhaltigen Programmen und sozialer Unternehmensverantwortung anerkannt wurden.

Der Hauptsitz von Boyd befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit über 30 Fertigungs- und Design-Zentren auf drei Kontinenten vertreten. Die Führungsetage hat sich der Förderung des Bewusstseins sozialer Unternehmensverantwortung verschrieben und überwacht engmaschig globale Partner der Lieferkette, überprüft regelmäßig Gesundheits- und Sicherheitsinitiativen, schützt Arbeitskräfte und setzt die Einhaltung ethischer Maßstäbe streng um. All dies zeichnet Boyd als Vorreiter bei Lösungen für integrierte Versiegelungen, Thermomanagement und Schutz aus, die auf fortschrittliche und weltweit verantwortliche Weise beschaffen und hergestellt werden.

