Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat sich vorsichtig von seinem gestrigen Tief entfernt und wieder an die 9K-Marke herangerobbt. Der Start des Anstiegs sieht auf den ersten Blick recht vielversprechend aus ohne dass eine erneute Rückschlaggefahr bereits gebannt wäre. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich am Ende der blauen C/lila X aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...