Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Händler sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Papiere am Montag noch von der Flucht der Anleger in Sicherheit massiv profitiert hatten.Zu Wochenbeginn hatte die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Krise der Wall Street die schlimmsten Verluste seit dem "schwarzen Montag" im Jahr 1987 eingebrockt. An diesem Dienstag nun ...

