Phoenix Precious Metals (PPM) freut sich, die Markteinführung seines Angebots APDG (Advance Purchase of Discounted Gold) bekannt geben zu können, das ab dem 17. März 2020 verfügbar ist. APDG ist eine Gelegenheit zum Vorabkauf von LBMA-Goldbarren, die in gleichen Mengen über 24 Monate zu einem effektiven Rabatt auf den zum Kaufzeitpunkt geltenden LBMA-Marktpreis geliefert werden. Voraussetzung für dieses Angebot ist neben einer Mindestabnahmemenge eine vollständige KYC-Identitätsprüfung. PPM hat 79 Distribution Limited zu seinem globalen Partner für die Vermarktung des APDG-Angebots bestimmt -- Interessenten erhalten weitere Informationen von Kevin Hart auf E-Mail-Anfrage an kevin@79distribution.com

Über Phoenix Precious Metals

Phoenix Precious Metals (PPM) ist ein in Dubai ansässiges Goldhandelsunternehmen mit Bergbaubetrieben in mehreren westafrikanischen Ländern.

Contacts:

Asif Sooltangos

asif@ppmdmcc.com