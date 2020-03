Das Coronavirus hat die Märkte fest im Griff und sorgte an den vergangenen Handelstagen nicht nur für jede Menge Volatilität, sondern auch für ein wahres Blutbad an den Börsen. Genau in diesem Umfeld könnte Warren Buffett nun jedoch zugreifen.? Buffett wartet seit längerem auf ein Ende der Überbewertung am Aktienmarkt? Motto: "Gierig sein, wenn andere ängstlich sind"? Buffett könnte Beteiligungen aufstocken und alte Fehler ausmerzenSeit mehreren Tagen flüchten Anleger panisch aus ...

