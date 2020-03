=== 07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:10 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis, Langen *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis, Wien 07:30 DE/Munich Re, Geschäftsbericht 2019, München 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Telefon-PK), Köln 07:30 FI/Ferratum Oyj, Jahresergebnis, Helsinki *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar *** 08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Marke Volkswagen (09:00 PK via Webcast), Wolfsburg 08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Februar *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis, Wien *** 08:10 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna 08:30 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/BMW AG, BI-PK via Livestream, München *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK, Düsseldorf 10:00 DE/Wintershall Dea GmbH, Jahres-PG via Livestream *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, BI-PK (per Video-Livestream) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Telefonkonferenz zur konjunkturellen Lage und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:00 DE/Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder, Regionalkonferenz, 14:00 Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar Baubeginne PROGNOSE: -4,9% gg Vm zuvor: -3,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,3% gg Vm zuvor: +9,2% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:05 DE/Patrizia AG, ausführliches Jahresergebnis *** 22:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis, Planegg - US/EU/US-Zollerhöhungen auf 15 (10) Prozent auf EU-Flugzeuge aus Deutschland, Frankreich und Spanien treten in Kraft - US/Ergebnis der Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Arizona, Florida und Illinois - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2019, Bad Homburg ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

March 18, 2020 01:00 ET (05:00 GMT)

