FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ELX XFRA SE0000103814 ELECTROLUX B

XPK XFRA AU000000WEC5 WHITE ENERGY LTD.

TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ

BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP.

