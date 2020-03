Die WD-40 Company (ISIN: US9292361071, NASDAQ: WDFC) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 67 US-Cents, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Dividendenzahlung an die Aktionäre erfolgt am 30. April 2020 (Record date: 17. April 2020). Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt der Hersteller von Multifunktionsölen 2,68 US-Dollar Dividende. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 196,11 US-Dollar (Stand: 17. März 2020) einer aktuellen ...

