Eigentlich sieht es technisch aktuell gar nicht so hoffnungslos aus. Die Umsatzspitze wurde inzwischen erreicht was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck allmählich nachlässt. An den letzten beiden Handelstagen wurden die Tiefstwerte genutzt, um in den Markt einzusteigen. Es entstand gestern sogar eine Trendwendeformation in Form eines Hammers. Der steile Abwärtstrend müsste unter normalen Bedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...