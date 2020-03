FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 210 auf 180 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das neuartige Coronavirus treffe den Autobauer schwer, die Wolfsburger seien aber für diese Situation besser positioniert als die meisten Konkurrenten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend sei nun, die Liquidität aufrecht zu erhalten. Vielleicht könne VW hier von den Erfahrungen in der Dieselaffäre profitieren./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 04:03 / GMT



DE0007664039

VOLKSWAGEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de