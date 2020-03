FRANKFURT (dpa-AFX) - Gegen den starken Abwärtstrend am deutschen Aktienmarkt dürften die Papiere von Biontech am Mittwoch weiter zulegen. Auf Tradegate rückte der Kurs des Biopharma-Unternehmens um mehr als 40 Prozent auf 89 Euro vor. Angetrieben wird die Euphorie von der Aussicht auf eine Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus.



Am Montag waren die Papiere um mehr als 45 Prozent nach oben geschnellt und am Dienstag um weitere 55 Prozent. Der Mainzer Biopharma-Spezialist will gemeinsam mit Fosun Pharma in Schanghai einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln und erhält dafür vom Partner Fosun bis zu 120 Millionen Euro an Vorauszahlungen für künftige Investitionen./bek/jha/



